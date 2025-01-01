Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1869
44 Min.Ab 12

Ursula will ihre Ehe unter allen Umständen retten und sieht einen erotischen Stangentanzkurs als ihre letzte Chance, um in ihrem trägen Ehemann Günther doch noch einmal das verloren geglaubte Feuer der Leidenschaft zu entfachen. Doch nachdem die Tanzlehrerin Jeannette ein peinliches Video von der üppigen Ursula an der Stange im Internet veröffentlicht hat, werden ihr hinterrücks beide Knöchel gebrochen ...

