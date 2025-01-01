Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1871
44 Min.Ab 12

Ingrid versteht die Welt nicht mehr: Nach fast 17 Jahren zieht ihr Adoptivsohn Luan von einem Tag auf den anderen zu seiner leiblichen Mutter Yasmin - und das, obwohl er bis dahin keinen Kontakt zu ihr hatte. Als Ingrid dann auch noch einen Einbrecher in ihrem Haus erwischt, ist sie sicher, dass Yasmin Luan zu dem Diebstahl angestiftet hat.

SAT.1
