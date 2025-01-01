Richterin Barbara Salesch
Folge 1867: Fett über Bord
44 Min.Ab 12
Als die 17-jährige Sandra Schmoll schwer misshandelt von einem Segeltörn zurückkehrt, fällt der Verdacht sofort auf den Ex-Bundeswehrsoldaten Gerd Richter. Hat er das stark übergewichtige Mädchen auf seinem "Slimboat" gedemütigt und grün und blau geschlagen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1