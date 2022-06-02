Richterin Barbara Salesch
Folge 1872: Liebe böse Mama
45 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Aufgrund eines anonymen Anrufs bei der Polizei wird der 27-jährige Geschäftsmann Roland auf dem Weg nach Polen an der Grenze angehalten und kontrolliert. In seinem Kofferraum wird eine Sporttasche mit gefährlichen Kriegswaffen gefunden. Was hatte Roland mit den Waffen vor? Oder hat seine Schwester Gina ihm die Tasche untergejubelt?
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1