SAT.1Staffel 11Folge 1861
Folge 1861: Der Sensenmann

44 Min.Ab 12

Obwohl Meike bereits seit Monaten trocken ist, greift sie zur Flasche, als sie hört, dass ihr Vergewaltiger Tom wieder auf freiem Fuß ist. Ihrem Freund Rainer wird das zuviel und er packt seine Koffer. Aber zum Auszug kommt es nicht mehr: Mit einer Sense in der Brust findet die verkaterte Meike ihn am nächsten Morgen tot im Flur. Wollte sie selbst Rainer zum Bleiben zwingen, weil sie eine Trennung nicht verkraftet hätte?

SAT.1
