SAT.1Staffel 11Folge 1873
Folge 1873: Daumen hoch

44 Min.Ab 12

Die Metzgerin Rosi wird völlig verstört nach Feierabend mit einer blutenden Wunde an der rechten Hand gefunden - ihr Daumen ist ab. Hat sich Rosi absichtlich mit der Aufschnittmaschine den Finger abgesägt, um die Versicherungssumme ihrer privaten Unfallversicherung in Höhe von 20.000 Euro zu bekommen?

SAT.1
