Richterin Barbara Salesch
Folge 1877: Echt Dufte
44 Min.Ab 12
Schuhcreme auf der Fußmatte, lautes Stöhnen im Obergeschoss und Schnecken in den Balkonpflänzchen - zwischen Elvira und Teresa gibt es ständig neuen Stoff für ihren ausgewachsenen Nachbarschaftsstreit. Eskalierte die Situation derart, dass Teresa eine Bombe in Elviras Kiosk hochgehen lassen wollte, um die Kasse auszurauben?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
