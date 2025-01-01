Richterin Barbara Salesch
Folge 1890: Der Sym-Pate
44 Min.Ab 12
"Mein italienischer Nachbar Adriano ist kein Espressobarbesitzer, sondern ein brutaler Mafiakiller!" - Mit dieser Mutmaßung ist die geschwätzige Jasmin im gesamten Viertel hausieren gegangen. Ist sie deshalb von Adrianos deutscher Ehefrau Anja mit einem Stück Seife erstickt und anschließend in ihrer Badewanne einbetoniert worden? Immerhin wurde Anja zum fraglichen Zeitpunkt beim Zementmischen gesehen ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1