Der Sym-Pate

SAT.1Staffel 11Folge 1890
Folge 1890: Der Sym-Pate

44 Min.Ab 12

"Mein italienischer Nachbar Adriano ist kein Espressobarbesitzer, sondern ein brutaler Mafiakiller!" - Mit dieser Mutmaßung ist die geschwätzige Jasmin im gesamten Viertel hausieren gegangen. Ist sie deshalb von Adrianos deutscher Ehefrau Anja mit einem Stück Seife erstickt und anschließend in ihrer Badewanne einbetoniert worden? Immerhin wurde Anja zum fraglichen Zeitpunkt beim Zementmischen gesehen ...

SAT.1
