SAT.1Staffel 11Folge 1903
44 Min.Ab 12

Weil ihm das nervige Trompetenspiel seiner Nachbarin Silke auf den Keks ging, soll der verklemmte Sachbearbeiter Konrad sie fast mit zwei Lustkugeln am Band erwürgt haben. Allerdings behauptet er, nur deshalb in ihre Wohnung eingestiegen zu sein, um die Trompete zu stehlen und dabei habe er den Mordversuch an Silke aus dem Kleiderschrank beobachtet ...

SAT.1
