Richterin Barbara Salesch
Folge 1903: Eine Riesenschreinerei
44 Min.Ab 12
Weil ihm das nervige Trompetenspiel seiner Nachbarin Silke auf den Keks ging, soll der verklemmte Sachbearbeiter Konrad sie fast mit zwei Lustkugeln am Band erwürgt haben. Allerdings behauptet er, nur deshalb in ihre Wohnung eingestiegen zu sein, um die Trompete zu stehlen und dabei habe er den Mordversuch an Silke aus dem Kleiderschrank beobachtet ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1