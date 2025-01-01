Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1912
44 Min.Ab 12

Sexmonster oder braver Familienpapa? Als Farina halbnackt in einem Gebüsch zu sich kommt, liegt Roland auf ihr und hat ihr bereits die Hose runtergezogen. Wollte er sie wirklich vergewaltigen, weil sie ihn kurz zuvor hat abblitzen lassen? Der zweifache Vater beteuert seine Unschuld ...

SAT.1
