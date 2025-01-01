Richterin Barbara Salesch
Folge 1914: Reife Lust
44 Min.Ab 12
Nach dem Unfalltod ihres Mannes angelt sich Patrizia den 20 Jahre jüngeren Callboy Dennis - der kümmert sich nur zu gern um ihren Nachholbedarf in Sachen Sex und Romantik. Eines Tages wird er betäubt und mit einem Bräunungsgerät schwer am Unterleib verbrannt. Missfiel seiner Freundin Jennifer etwa sein Job?
