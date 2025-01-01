Richterin Barbara Salesch
Folge 1940: Streetlife
44 Min.Ab 12
"Ich scheiß auf euch! Ich krieg mein Kind auf der Straße!" Diesen Satz schleudert die hochschwangere Straßengöre Lena ihrer Mutter Marita entgegen, als diese anbietet, Lenas Kind nach der Geburt zu adoptieren. Hat Marita daraufhin außer sich vor Wut die 16-jährige anderthalb Meter tief auf Bahngleise gestoßen? Das behauptet zumindest Lenas Freund Pedro. Oder will der obdachlose Punk damit nur von sich ablenken?
Richterin Barbara Salesch
