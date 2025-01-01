Richterin Barbara Salesch
Folge 1947: Wild, wild, West
44 Min.Ab 12
In einem Tipidorf im Thüringer Wald gräbt "Ruhende Wolke" das Kriegsbeil aus. "Ruhende Wolke" heißt eigentlich Enrico und lebt seit zwei Jahren friedlich als Indianer fernab der Zivilisation. Doch dann wird er brutal niedergeschlagen und sogar ansatzweise skalpiert. Wollte sich Enricos Ex-Freundin Doreen an ihm rächen, weil er nicht mit ihr und dem gemeinsamen Baby in die Stadt gezogen ist?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe: 12
12
