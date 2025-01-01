Richterin Barbara Salesch
Folge 1950: Aussichtslos
44 Min.Ab 12
Der 16-jährige Martin wird von seinen Mitschülern gemobbt und ausgegrenzt. Besonders Kai, der neue Freund seiner Ex Chantalle, hat es auf ihn abgesehen. Auf der Klassenfahrt an die Nordsee wird Martin dann nach einer unerlaubten Strandparty im Watt eingebuddelt und dem Meer überlassen. Nur seine Lehrerin kann ihn gerade noch vor dem Ertrinken retten ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1