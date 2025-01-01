Kinderreich und trotzdem armJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1956: Kinderreich und trotzdem arm
44 Min.Ab 12
Mit 22 Jahren schon Vater von sechs Kindern - und dazu arbeitslos. Dass Frank in Geldnot steckt, ist keine Frage. Hat er deswegen eine Bank überfallen? Die Bankangestellte Ricarda ist sich sicher, dass er sie mit einer Waffe bedroht und im Tresorraum eingeschlossen hat. Aber wie soll er gleichzeitig bei seiner Frau Bianca gewesen sein?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1