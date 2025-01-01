Richterin Barbara Salesch
Folge 1969: Sturzgeburt
44 Min.Ab 12
Teenie-Mutter setzt Neugeborenes aus! Einsam und verlassen findet eine Joggerin den kleinen Tyler spätabends auf einer Parkbank. Wurde er dort wirklich nach der Geburt von seiner 16-jährigen Mutter wie Müll abgelegt? Und warum hat sie die Schwangerschaft vor allen verheimlicht?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1