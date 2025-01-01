Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturzgeburt

SAT.1Staffel 11Folge 1969
Folge 1969: Sturzgeburt

44 Min.Ab 12

Teenie-Mutter setzt Neugeborenes aus! Einsam und verlassen findet eine Joggerin den kleinen Tyler spätabends auf einer Parkbank. Wurde er dort wirklich nach der Geburt von seiner 16-jährigen Mutter wie Müll abgelegt? Und warum hat sie die Schwangerschaft vor allen verheimlicht?

SAT.1
