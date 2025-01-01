Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der beste Feind des Menschen

SAT.1Staffel 11Folge 1970
44 Min.Ab 12

Als die Polizei den arbeitslosen Olaf mit abgebissener Hand im Waschkeller eines Mietshauses findet, hat der nur eine Erklärung: Seine Nachbarin Mahmure soll ihn dort mitsamt seinem Hund eingeschlossen und dafür gesorgt haben, dass dieser ihn anfällt. Die zweifache Mutter hätte Grund genug: Erst am Tag davor soll sein Hund versucht haben, ihrer Tochter den Fuß abzureißen. Doch auch die übrigen Anwohner hatten unter Hund und Herrchen zu leiden ...

