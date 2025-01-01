Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tick-Tack-Tucke

SAT.1Staffel 11Folge 1972
Folge 1972: Tick-Tack-Tucke

46 Min.Ab 12

Der sonst so ruhige Jonas soll seinen Mitschüler Kevin brutal angegriffen und sich auch sonst sehr verändert haben. Was ist nur los mit ihm? Er schminkt sich, singt Frauenlieder und verbringt viel Zeit mit seinem schwulen Lehrer Arndt. Ist an Kevins Behauptung, Jonas sei schwul und hätte eine Affäre mit Arndt, wirklich etwas dran? Dagegen spricht Jonas' Beziehung mit einer Frau. Doch warum hat er sich bisher nie gegen Kevins Mobbing-Versuche gewehrt?

SAT.1
