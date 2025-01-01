Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Hirn und Muskeln

SAT.1Staffel 11Folge 1974
Hirn und Muskeln

Hirn und MuskelnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1974: Hirn und Muskeln

44 Min.Ab 12

Die 16-jährige Anna wird leblos an einem See aufgefunden. Ihre Mutter ist verzweifelt. Ihr Verdacht: Annas Mitschülerinnen Jaqueline und Sofia haben sie in den Tod getrieben. Was hat die beiden Schlägerbräute dazu bewegt, so weit zu gehen? Haben sie an Anna ihren Frust abgelassen? Oder musste die 16-jährige Schülerin sterben, weil sie ein dunkles Geheimnis der beiden kannte?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen