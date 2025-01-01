Richterin Barbara Salesch
Folge 1974: Hirn und Muskeln
44 Min.Ab 12
Die 16-jährige Anna wird leblos an einem See aufgefunden. Ihre Mutter ist verzweifelt. Ihr Verdacht: Annas Mitschülerinnen Jaqueline und Sofia haben sie in den Tod getrieben. Was hat die beiden Schlägerbräute dazu bewegt, so weit zu gehen? Haben sie an Anna ihren Frust abgelassen? Oder musste die 16-jährige Schülerin sterben, weil sie ein dunkles Geheimnis der beiden kannte?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1