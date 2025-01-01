Richterin Barbara Salesch
Folge 1993: Pampa ohne Ticket
44 Min.Ab 12
Keine Gnade den Schwarzfahrern! Als Schaffnerin Sigrid die 16-jährige Lea ohne Ticket im Zug erwischt, hilft kein Betteln und kein Flehen - Lea muss am nächsten Bahnhof raus. Dass sich dieser im Nirgendwo befindet und spätabends menschenleer ist, stört die herzlose Sigrid wenig. Beim Versuch, sich gegen den Rausschmiss zu wehren, kommt es zu einem Kampf an der Zugtür. Kurz darauf liegt Lea verletzt auf dem Bahnsteig ...
Richterin Barbara Salesch
