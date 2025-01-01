Richterin Barbara Salesch
Folge 1994: Einmal Pommes zuviel
44 Min.Ab 12
Martina wird vorgeworfen, ihren Ehemann Harald mit 190 Grad heißem Frittierfett übergossen zu haben. Diese Schuld weist sie von sich, ebenso die Behauptung, dass sie von Harald geschlagen worden sei. Lena, Haralds Tochter aus erster Ehe, sagt aus, Martina sei die Tyrannin der Familie gewesen, wohingegen ihr Sohn Fabian sie als Opfer sieht. Doch warum hat Fabian dann dem scheinbar so verhassten Harald immer wieder unter die Arme gegriffen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1