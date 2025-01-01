Richterin Barbara Salesch
Folge 1996: Russische Reifeprüfung
44 Min.Ab 12
Die Hauptschullehrerin Laura schickt dem 16-jährigen Schüler Vitali einen Sexclip auf sein Handy, in dem sie ihn in Strapsen zu Sexspielchen einlädt. Als seine Mutter Magdalena den Clip entdeckt, ist sie fassungslos und droht Laura mit der Schulleitung und der Polizei. In derselben Nacht wird Magdalena niedergeschlagen und ihre Wohnung verwüstet. Ist Laura dort auf der Suche nach dem Handy eingestiegen? Oder hat es der aggressive Nachbarsjunge Enrico auf das Handy abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1