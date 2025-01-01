Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1999
Folge 1999: Nackiputzi.de

44 Min.Ab 12

Als Jochen gefesselt, geknebelt und einbetoniert halbtot auf einer Baustelle gefunden wird, fällt der Verdacht auf seine Ehefrau Kerstin. Ist sie durchgedreht, weil er ein bizarres Doppelleben führt? Denn er hat sich nicht nur eine Internetadresse, unter der man frivole Dienstleistungen buchen kann, auf die Stirn tätowieren lassen, sondern bietet sich auch als Nacktputzer in Privathaushalten an. Kerstin vermutet den Täter jedoch unter Jochens Stammkunden ...

SAT.1
