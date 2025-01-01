Teenagerparty außer KontrolleJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2000: Teenagerparty außer Kontrolle
44 Min.Ab 12
Der erste Geburtstag ohne elterliche Aufsicht. Aus einer unbeschwerten Partynacht wird ein Horrorszenario: Die 16-jährige Alina soll die neue Freundin ihres Ex-Freundes Torben brutal im Kinderplanschbecken ertränkt haben. War sie tatsächlich so eifersüchtig auf die hübsche Jasmin, dass sie sich zu so einer schrecklichen Tat hat hinreißen lassen? Immerhin ist sie heute wieder mit Torben zusammen. Weitere 200 Partygäste kommen jedoch ebenso als Täter in Frage ...
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1