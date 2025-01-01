Richterin Barbara Salesch
Folge 2002: Loch Cassie
44 Min.Ab 12
Werner wird von seiner Frau Jasmin nach 20 Jahren Ehe für den deutlich jüngeren Piercer Charly verlassen. In der Folge läuft seine 16-jährige Tochter bald mit Tattoos und Piercings herum. Was dann geschieht, lässt den Vater verzweifeln: Die Teenagerin erleidet beinahe eine Zungenamputation und kann nur noch über Zettel mit ihrer Umwelt kommunizieren. Warum wurde das Mädchen derart verstümmelt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1