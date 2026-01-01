Richterin Barbara Salesch
Folge 2003: Feng Puff
44 Min.Ab 12
Puffmutter Amelie macht die Finanzkrise zu schaffen und diese Sorge nutzt der selbsternannte Feng-Shui-Meister Theodor eiskalt aus. Nach einem total überteuerten Bordell-Umstyling mobbt er auch noch die älteste Mitarbeiterin, Huren-Urgestein Irmgard. Hat die 53-Jjährige deshalb tatsächlich versucht, Meister Theodor bei lebendigem Leib zu verbrennen, indem sie dessen Gartenhäuschen angezündet hat?
Staffel 11
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
