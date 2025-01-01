Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 2004
Folge 2004: Ich will ein Kind

44 Min.Ab 12

Ingrid versteht die Welt nicht mehr. Nach fast 17 Jahren zieht ihr Adoptivsohn Luan von einem Tag auf den anderen zu seiner leiblichen Mutter Yasmin. Und das, obwohl er bis dahin keinen Kontakt zu ihr hatte. Als Ingrid dann auch noch einen Einbrecher in ihrem Haus erwischt, ist sie sicher, dass Yasmin Luan zu dem Diebstahl angestiftet hat. Oder war es doch ihr eigener Ehemann Werner, der mehr als nur ein Geheimnis vor ihr hat?

SAT.1
