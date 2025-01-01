Richterin Barbara Salesch
Folge 2020: Augen zu und weg
44 Min.Ab 12
Teenie prügelt Frau fast zu Tode! Alle schauen weg, als die 17-jährige Kiara die 29-jährige Tanja in der Bahn brutal zusammentritt. Ging es wirklich nur darum, dass Kiara ihren Sitz für eine ältere Dame frei machen sollte, oder wurde Kiara von Tanja provoziert? Niemand kann sich erklären, warum das sonst so friedliebende Mädchen dermaßen ausgerastet ist.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
