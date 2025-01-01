Zum Inhalt springenBarrierefrei
Augen zu und weg

SAT.1Staffel 11Folge 2020
Folge 2020: Augen zu und weg

44 Min.Ab 12

Teenie prügelt Frau fast zu Tode! Alle schauen weg, als die 17-jährige Kiara die 29-jährige Tanja in der Bahn brutal zusammentritt. Ging es wirklich nur darum, dass Kiara ihren Sitz für eine ältere Dame frei machen sollte, oder wurde Kiara von Tanja provoziert? Niemand kann sich erklären, warum das sonst so friedliebende Mädchen dermaßen ausgerastet ist.

