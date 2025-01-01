Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Als Jessica mit 16 schwanger wird, ist sie nicht nur mittellos, sondern muss zudem alleine für sich und ihren Sohn Mike sorgen. Als dann auf einmal ihr Vater vor der Tür steht und sie um Hilfe bittet, nimmt sie ihn bei sich auf, obwohl er sie damals rausgeschmissen hat. Jessica bringt jedoch in Erfahrung, dass er sich nur bei ihr eingenistet hat, um Stress mit seiner neuen Frau zu vermeiden. Daraufhin soll sie ausgerastet sein ...

