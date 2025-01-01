Richterin Barbara Salesch
Folge 2028: Wenn Schutzengel schlafen
44 Min.Ab 12
Nachdem Bettinas Tochter von einem Parkhausdach in den Tod gestürzt ist, soll sie völlig durchgedreht sein. Sie hat angeblich versucht, Sarah, die neue Ehefrau ihres Ex-Mannes Harald, zu töten. Harald ist fest davon überzeugt, dass Bettina ihm schlichtweg sein neues Glück nicht gönnt. Doch im Laufe der Verhandlung stellt sich peu à peu heraus, dass ein gänzlich anderer die Tat verübt hat ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
