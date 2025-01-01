Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2028
44 Min.Ab 12

Nachdem Bettinas Tochter von einem Parkhausdach in den Tod gestürzt ist, soll sie völlig durchgedreht sein. Sie hat angeblich versucht, Sarah, die neue Ehefrau ihres Ex-Mannes Harald, zu töten. Harald ist fest davon überzeugt, dass Bettina ihm schlichtweg sein neues Glück nicht gönnt. Doch im Laufe der Verhandlung stellt sich peu à peu heraus, dass ein gänzlich anderer die Tat verübt hat ...

SAT.1
