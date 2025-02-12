Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 140
Folge 140: Rosenkrieg und Kindesentführung

43 Min.Ab 12

1. Fall: Travestiekünstler Kimberly soll dem betrunkenen Karl Dienhoff vorsätzlich eine Rose ins Auge geschleudert haben, weil der seinen Auftritt gestört hat. Ein Rosenkrieg der anderen Art? 2. Fall: Kerstin Wulf ist verzweifelt. Ihr Baby wurde entführt. Die kinderlose Martina Glade sieht das ganz anders. Sie wollte das Kind vor der Rabenmutter retten!

SAT.1
