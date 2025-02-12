Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 153
43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein kräftiger Schlag mit dem Nudelholz setzte Theo außer Gefecht, als er nachts die Wohnung seines Kumpels Knut betrat. Hielt ihn die Frau wirklich für einen Einbrecher? 2. Fall: Der schönste Tag im Leben wird für das Brautpaar Thomas und Nicole zum Albtraum. Der Bräutigam wird brutal niedergeschlagen. Wer will das Glück der Liebenden zerstören?

SAT.1
