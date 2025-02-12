Richterin Barbara Salesch
Folge 154: Gewalt auf dem Polizeirevier
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine erotische Massage wird für Sebastian Viering zum brennenden Albtraum. War es die hinterhältige Rache seiner Ex-Freundin oder nur ein Fehlgriff? 2. Fall: Blutüberströmt und mit gebrochener Nase verlässt der türkische Student Deniz das Polizeirevier. Hat ihn der Polizist Lars Meilhammer wirklich grundlos zusammengeschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1