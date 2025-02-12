Richterin Barbara Salesch
Folge 168: Sterben aus Liebe?
43 Min.Ab 12
Fall 1: Wilder Sex zum Greifen nah. Sexkino im Hinterhof. Beim Kochen wurde Hausfrau Elisabeth Blüm ungewollt Zeugin einer besonders heißen Nummer ihrer Nachbarn! Fall 2: Sterben aus Liebe. Wollte sich Tanja aus Liebe in die Tiefe stürzen oder hat Sozialarbeiter Andreas versucht, sie vom Dach zu stoßen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1