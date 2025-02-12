Richterin Barbara Salesch
Folge 197: Terror im Mietshaus
43 Min.Ab 12
1. Fall: Gefesselt, geknebelt und nackt wird der Kinderschänder Rolf Trampmann an einer Tankstelle gefunden! War es der Racheakt eines besorgten Familienvaters? 2. Fall: Als sich Annegret Löv weigerte, aus dem Haus von Kai Stichler auszuziehen, hängen im Flur Drohbriefe und das Kellerlicht wird sabotiert. Wurde sie das Opfer eines skrupellosen Vermieters?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1