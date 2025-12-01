Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Zum Schmelzen schön

Paramount Global
Staffel 4
Folge 12
Zum Schmelzen schön

Sabrina ... total verhext!

Folge 12: Zum Schmelzen schön

21 Min.

Zelda gewinnt eine Reise nach Jamaika - natürlich sollen auch Sabrina und Harvey mit. Als plötzlich starker Schneefall einsetzt, werden alle Flüge abgesagt. Sabrina benutzt - verbotenerweise - ihre Zauberkräfte und zaubert gutes Wetter herbei. Prompt bekommt sie eine Strafe aufgebrummt: Sie verwandelt sich in einen Schneemann, der vor sich hin schmilzt. Um sich zu retten, muss sie dafür sorgen, dass sich Mr. Kraft auf Weihnachten freut und ein fröhlicher Mensch wird ...

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen