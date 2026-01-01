Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 4Folge 2
21 Min.

Sabrina bekommt den Auftrag, sich um einen gewissen Zauberlehrling namens Dreama zu kümmern. Dreama ist ein Mädchen, das ein bisschen zu oft ihre wachsenden Kräfte im Anderen Reich ausgetestet hat - und somit ihre Verbannung riskiert. Sabrina hat alle Hände voll zu tun. Die Aufgabe wird zusätzlich durch Brad, Harveys alten Freund, erschwert, der unwissentlich ein geborener Hexenriecher ist - und sich somit das eine oder andere Mal in eine prekäre Situation begibt.

