Sabrina ... total verhext!
Folge 17: Salems Tochter
21 Min.
Durch eine Hochzeitsankündigung erfährt Sabrina, dass Salem eine Tochter hat! Annabelle, mittlerweile erwachsen, hat schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu Salem. Deshalb will Sabrina die beiden versöhnen, was ihr auch gelingt. Aus Freude darüber bittet Annabelle Sabrina, ihre Brautjungfer zu sein. Sabrina stimmt zu, nicht ahnend, was eine Brautjungfer im anderen Reich alles zu tun hat. So muss sie einen Baumstamm zum Altar schleppen und mit dem Brautvater ringen ...
