Sabrina ... total verhext!
Folge 3: Eifersucht
21 Min.
Sabrina leidet unter extremer "Eifersuchtitis", einem intensiv grünäugigen Hexenneid. Und das alles nur, weil Harvey einen besten Freund hat, ihre beste Freundin Valerie aber nach Alaska gezogen ist. Deprimiert beschwört sie Tara Lipinski, ihre neue Freundin, sie zu trösten. Als wäre das nicht schon schlimm genug, taucht da auch noch Krafts Bruder auf. Als er mit Zelda und Hilda flirtet, führt das zu einer Kettenreaktion von grünäugigem Neid ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
