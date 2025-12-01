Sabrina ... total verhext!
Folge 18: Eine Maus namens Dreama
21 Min.
Sabrina ist vom "Frühlingsfieber" befallen - sie verfällt ständig in Tagträume und kann sich gar nicht mehr auf die Schule konzentrieren. Der Grund ist ihre Vorfreude auf den "Senior-Skip-Day", einen zusätzlichen freien Tag. Doch Mr. Kraft will diesen Tag plötzlich abschaffen ... Währenddessen wird Dreama vom Hexenjäger Brad bezichtigt, eine Hexe zu sein und verwandelt sich in eine Maus. Doch bleibt ihr nur ein Tag, um wieder ihre alte Gestalt zu bekommen ...
