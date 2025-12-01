Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 4Folge 19
21 Min.

Sabrina hat keine Lust mehr, immer nach den Regeln und den Verboten der Tanten zu leben. Zur Strafe für ihr aufmüpfiges Verhalten wird sie daher in den Wilden Westen gezaubert und soll dort als Sheriff für Recht und Ordnung sorgen. Kurzerhand schafft sie alle Gesetze ab, und natürlich bricht das vollendete Chaos aus. Dabei erkennt Sabrina, wie wichtig es ist, bestimmte Regeln einzuhalten. Währenddessen findet Salem im Keller eine Zauberflocke ...

