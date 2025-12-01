Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Fauler Zauber

Paramount GlobalStaffel 4Folge 16
Fauler Zauber

Fauler ZauberJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 16: Fauler Zauber

21 Min.

Ein alter Freund von Salem, Duke, hat seine Strafe als Katze verbüßt und will nun ein ehrliches Leben beginnen - ganz ohne Zauberei! Währenddessen hat Sabrina beschlossen, sich bei dem berühmten "Adam's College" zu bewerben. Der Haken daran ist nur, dass das College einen hohen künstlerischen Anspruch an seine Studenten hat. Und deshalb muss sich Sabrina im Tanz üben, um das Vortanzen zu bestehen. Dazu braucht sie allerdings einen Partner - nun muss Harvey herhalten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen