Sabrina ... total verhext!

Altes neues Glück

Paramount GlobalStaffel 4Folge 9
Altes neues Glück

Altes neues GlückJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 9: Altes neues Glück

21 Min.

Sabrina ist wegen ihrer Trennung von Harvey am Boden zerstört. Mit allerlei Zauberformeln versucht sie, ihn zurückzugewinnen - vergeblich. Die Tanten wollen sie von ihrem Schmerz ablenken und ihr zuliebe ein Thanksgiving-Essen bereiten. Leider ekeln sie sich vor dem Ausnehmen des Truthahns. So kommt es, dass sie sich zwei Helfer - John und Mary - herbeizaubern. Bald steht ein köstliches Mahl auf dem Tisch - und Sabrina lädt Harvey ein, mit ihr zu feiern ...

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

