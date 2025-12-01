Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 4Folge 14
Folge 14: Lauter Helden

21 Min.

Mr. Kraft will die Schule verlassen und sich einen Kindheitstraum - einen Flug über den Atlantik - erfüllen. Sabrina wendet sogleich einen "Träume-werden-wahr"-Zauber an, damit er es sich nicht anders überlegt. Versehentlich verzaubert sie aber auch Harvey, der dadurch zum Superhelden "Mighty Teen" mutiert. Als Kraft ein Flugzeug baut, wird Sabrina von Zelda dazu verdonnert, ihn auf seinem Flug zu begleiten und ihn - wenn nötig - durch ihre Zauberkraft zu retten ...

