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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 1

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 08.02.2026
Episode 1

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 1: Episode 1

43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Ted Finch und sein Team von Priestly Demolition erhalten den Auftrag, ein altes Einkaufszentrum abzureißen. Bevor alles demoliert wird, durchsuchen die Männer die 170 Läden in der Hoffnung, versteckte Schätze zu entdecken. Auch gewöhnliche Gegenstände wie Türen, Leuchtbuchstaben und Heizungen können den Profis Gewinn einbringen.

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