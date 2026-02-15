Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 8: Episode 8
43 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Julien muss sich bei einem Auftrag beweisen: Er soll den Abriss eines zweistöckigen Hauses in der Stadt überwachen, während sein Onkel Ryan ihm über die Schulter schaut. Die Schwierigkeit dabei ist, dass der Abstand zu den Nachbargebäuden jeweils sehr gering ist.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Nelvana International Limited