Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 3: Episode 3
44 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Ein über 100 Jahre altes Gebäude im Zentrum von Toronto muss abgerissen werden. Ted und sein Team haben jeweils einen Tag Zeit, um das Haus nach wertvollen Gegenständen zu durchsuchen und diese anschließend auszuräumen. Alte Holzschilder und Bauteile könnten einen hohen Gewinn einbringen.
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Copyrights:© Nelvana International Limited