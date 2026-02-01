Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 10: Episode 10
43 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Am Ende jedes Jahres gibt es bei Priestly eine große Verkaufsveranstaltung, bei der so viel wie möglich an den Mann gebracht werden soll. Bis dahin ist noch viel zu tun, und alle packen mit an. Ted und Justin gehen derweil noch einmal auf Schatzsuche in die Stadt.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited