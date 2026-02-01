Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 5: Episode 5
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Ein Bürogebäude, in dem sich Bowlingbahnen befinden, muss abgerissen werden. Ted freut sich besonders auf den Auftrag, da er früher mit seiner Familie regelmäßig bowlen war. Außerdem nimmt das Team einen Auftrag an, der über Nacht durchgeführt werden muss: Eine Autobahnbrücke muss Stück für Stück demontiert werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited