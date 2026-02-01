Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 5

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 08.02.2026
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Ein Bürogebäude, in dem sich Bowlingbahnen befinden, muss abgerissen werden. Ted freut sich besonders auf den Auftrag, da er früher mit seiner Familie regelmäßig bowlen war. Außerdem nimmt das Team einen Auftrag an, der über Nacht durchgeführt werden muss: Eine Autobahnbrücke muss Stück für Stück demontiert werden.

