Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 7

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 7 vom 15.02.2026
43 Min. Ab 12

Ted und sein Team machen sich auf den Weg nach Cobalt, einer alten Bergbaustadt, um vor Ort ein altes Autohaus zu inspizieren, das Priestly Demolition ausschlachten soll. Die Männer hoffen, wertvolle Gegenstände zu finden.

